ترقيم مراكز الاقتراع في بني وليد استعدادا لانتخابات المجلس البلدي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

باشرت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد، اليوم الخميس، عملية توزيع وتركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الاقتراع على واجهات المدارس التي خصصت كمحطات انتخابية وذلك في إطار التحضير لانتخابات المجلس البلدي الجديد.

وقال مسؤول باللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد لـ«بوابة الوسط» إن هذه العملية تأتي ضمن استعداد اللجنة للعملية الانتخابية المقبلة، مطالبا أهالي البلدية بضرورة دعم ومساندة اللجنة لإنجاح العملية الانتخابية وانتخاب مجلس بلدي جديد يلبي تطلعات الأهالي.

لجنة الانتخابات البلدية تدعو أهالي بني وليد إلى نبذ القبلية

ودعا المسؤول «كل غيور على المدينة وأهلها والمحبين لها والحالمين برفعتها إلى أن ينبذوا القبلية المقيتة وأن يعوا جيدا أن كل من يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية دائما يتستر وراء الحمية القبلية والعشائرية والتقسيمات الاجتماعية لحشد المناصرين».

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وشدد كذلك على ضرورة وضع مصلحة المدينة «نصب أعين الجميع والخروج من شرنقة التخلف واختيار القوي الأمين» لعضوية المجلس البلدي الجديد بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي الذي تسلم مهامه في السابع من نوفمبر 2018.

دور اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد

وأوضح المسؤول في تصريحه دور اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد، مؤكدا أنها «لجنة فنية لا شأن لها بتوجهات وبرامج المترشحين ولا علاقة لها بحالة التنافس بينهم».

وتعهد المسؤول أن تكون اللجنة «محايدة تماما، فاتحة أبواها ومرحبة بكل أصحاب المصلحة من ناخبين ومترشحين ومراقبين وإعلاميين»، واعدا بتقديم كل ما تستطيع من مساعدة لتوعية أهالي المدينة وكل ذي مصلحة.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية في وقت سابق انطلاق عملية انتخاب المجلس البلدي بني وليد في دورته الانتخابية الثانية، وبدء العد العكسي لاستئناف العملية الانتخابية للبلديات المستهدفة كافة.

تركيب لوحات الأرقام على المراكز الانتخابية في بني وليد، الخميس 13 أكتوبر 2022. (الإنترنت)

تركيب لوحات الأرقام على المراكز الانتخابية في بني وليد، الخميس 13 أكتوبر 2022. (الإنترنت)