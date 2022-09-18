أمام عقيلة صالح.. عبد الله بورزيزة يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة العليا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن رئيس المحكمة العليا المكلف من قبل المجلس المستشار عبد الله بورزيزة، أدي اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم في القبة.

ويوم الخميس، قرر مجلس النواب، في جلسته الرسمية التي عقدت في بنغازي، تعيين المستشار عبدالله بورزيزة، رئيسًا للمحكمة العليا، ونشر الناطق باسم مجلس النواب اليوم الأحد، صورة ضوئية من قرار تعيين بورزيزة بمنصب رئيس المحكمة العليا عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»

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وفي أبريل 2021، أكد مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط» أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية صوتت «بالإجماع» على اختيار المستشار عبدالله أبورزيزة، رئيسًا للمحكمة العليا، خلفًا للمستشار محمد الحافي.

عبد الله بورزيزة مع عقيلة صالح عقب أدائه اليمين رئيسا للمحكمة العليا، 18 سبتمبر 2022. (فيسبوك)

عبد الله بورزيزة مع عقيلة صالح عقب أدائه اليمين رئيسا للمحكمة العليا، 18 سبتمبر 2022. (فيسبوك)