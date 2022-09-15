عقيلة: مقترح بإنشاء محكمة دستورية.. وسنعد خطة لتوزيع دخل النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، إن هناك مقترحًا لعدد من النواب بإنشاء محكمة دستورية، متابعًا: «هناك مقترح سيطرح عليكم، وأرجو أن ينظر فيه في الجلسات المقبلة».

وأشار إلى أن المجلس سيعكف على إعداد خطة لتوزيع دخل النفط والغاز بطريقة تحقق المساواة، واستفادة كل المواطنين، «ولا يترك الأمر لمحافظ مصرف لبيبيا المركزي الصديق الكبير أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط (فرحات بن قدارة) يتصرفان كما يريدان»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الخميس.

ودعا عقيلة النواب إلى إعداد خطة توزيع الإيرادات؛ لعرضها على المجتمع الدولي.