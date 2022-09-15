عقيلة: المجلس الرئاسي لا يمكنه وضع قاعدة دستورية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، إن المجلس الرئاسي لا يمكنه أن يضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، داعيًا إياه إلى التقيد «باختصاصاته».

وتابع عقيلة: «المجلس الرئاسي يلمح ويهدد إذا لم يقم مجلس النواب ومجلس الدولة بإعداد القاعدة الدستورية، فإنه سيضع القاعدة الدستورية. أولًا أقول عهد منح الدستور للشعب قد ولى، الآن نحن في عهد وجود لجنة تُنتخب من الشعب لوضع دستور يُستفتى عليه»، حسب كلمته في جلسة المجلس اليوم الخميس.

وأضاف أن «الرئاسي» منحاز إلى «الحكومة منتهية الولاية (الوحدة الوطنية الموقتة) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ولم يلتفت إلى قرار مجلس النواب منح الثقة لحكومة جديدة».