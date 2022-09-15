عقيلة: محافظ «المركزي» ورئيسا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة «فقدوا الصفة القانونية»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية «فقدوا الصفة القانونية لهم ولم يعودوا يتبعون مجلس النواب».

وأوضح عقيلة في كلمة خلال جلسة المجلس المنعقدة في مقره في بنغازي، أن محافظ المصرف المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لم يلتزموا بقرارات المجلس ولم يرسلوا تقارير هيئاتهم إلى المجلس وأصبحوا يتلقون الأوامر من الحكومة «منتهية الولاية».

وناشد عقيلة المجلس الأعلى للدولة بأن يرد على مجلس النواب فيما يتعلق بهذه المناصب وإحالتهم إلى التحقيق في أداء واجباتهم وإهمال المهام المناطة بهم.

واتهم رئيس مجلس النواب المجلس الرئاسي بـ«الانحياز» لحكومة عبدالحميد الدبيبة، على عكس قوله بإنه يقف على مسافة واحدة من الجميع.