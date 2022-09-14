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مركز أورام بنغازي يتسلم دفعة تفويضات مالية جديدة للعلاج في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 01:56 صباحا
مركز أورام بنغازي يتسلم دفعة تفويضات مالية جديدة للعلاج في الخارج
خلال تسليم المركز الوطني للأورام بنغازي التفويضات المالية الجديدة (صفحة المركز على فيسبوك)
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أعلن المركز الوطني للأورام بنغازي، اليوم الثلاثاء، تسلُّم دفعة جديدة من التفويضات المالية للعلاج بالخارج والخاصة بمرضى الأورام.

وأفاد المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن هذه الدفعة تأتي بعد المجهودات التي بذلتها الإدارة من خلال تواصلها المستمر مع لجنة الخدمات العلاجية ومتابعتها للملفات التي جرى استلامها في نطاق المنطقة الشرقية.

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وأكد المدير المساعد للمركز أن التفويضات ستصل تباعًا لمقر اللجنة المكلفة باستلام الملفات بالمركز الوطني للأورام بنغازي، مشيرًا إلى أن هذه هي الدفعة الثانية من التفويضات التي وصلت للمركز خلال هذا الشهر. وطالب المركز في منشوره كل من قام بتسليم مستنداته للجنة بمراجعتها خلال ساعات الدوام الرسمية.

وفي الثالث من سبتمبر الجاري، تعهد نائب الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، بتوفير الاحتياجات العاجلة للمركز الوطني للأورام بنغازي، بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت حكومة باشاغا سداد قيمة الديون المستحقة لصالح مركز الحسين لعلاج الأورام بالأردن، مشيرة إلى الاتفاق على إيفاد 60 حالة للعلاج لدى المركز على دفعات خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نشرته صفحة «أخبار وزارات الحكومة» على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

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