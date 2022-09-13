حكومة باشاغا تؤكد سداد الديون المستحقة لمركز الحسين لعلاج الأورام بالأردن

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، سداد قيمة الديون المستحقة لصالح مركز الحسين لعلاج الأورام بالأردن، مشيرة إلى الاتفاق على إيفاد 60 حالة للعلاج لدى المركز على دفعات خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نشرته صفحة «أخبار وزارات الحكومة» على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

واجتمع، اليوم الثلاثاء، وزير الصحة بالحكومة عثمان عبدالجليل ووزير المالية والتخطيط أسامة حماد، مع نائب مدير مستشفى طب وجراحة الأطفال في بنغازي، الدكتور صلاح العمروني، ورئيس لجنة الأورام بالأردن أحمد يوسف.

- عبدالجليل يقرر علاج 61 حالة من مرضى الأورام وزراعة النخاع بالخارج خلال أيام

وقالت صفحة «أخبار وزارات الحكومة» إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة زيارة عبدالجليل وحماد إلى المستشفى التي جرت أمس الإثنين و«لاستكمال إجراءات مرضى الأورام الأطفال الذين يحتاجون لعمليات زرع النخاح بمركز الحسين بالمملكة الأردنية».

إيفاد 60 حالة للعلاج بمركز الحسين بالأردن على دفعات

وأضافت أنه «جرى التواصل مع مركز الحسين بالأردن والتنسيق لاستقبال الحالات خلال الأيام المقبلة بعد أن جرى سداد قيمة الديون لصالح مركز الحسين والاتفاق على إيفاد 60 حالة للعلاج بالمركز خلال الأيام المقبلة على دفعات بعد إتمام الإجراءات من قبل المركز».

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة مساء أمس، أن وزير الصحة عثمان عبدالجليل قرر علاج 61 حالة من مرضى الأورام وزراعة النخاع بالخارج خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال تفقده أقسام المستشفى وسير العمل به.