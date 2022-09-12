عبدالجليل يقرر علاج 61 حالة من مرضى الأورام وزراعة النخاع بالخارج خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

قرر وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجيل، علاج 61 حالة من مرضى الورام وزراعة النخاع بالخارج خلال الأيام القادمة، وفق ما أعلنت المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك».

وأجرى عبدالجليل رفقة وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أمس الأحد، زيارة لمستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال، رفقة وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، والمستشار الصحي لنائب رئيس الحكومة السنوسي المغربي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الزيارة استهدفت متابعة سير العمل بمستشفى بنغازي لطب وجراحة الأطفال، حيث أجرى عبدالجليل وحماد جولة بأقسام المستشفى للإطلاع على الاحتياجات والنواقص التي تحتاجها إلى جانب زيارة الأقسام التي تحتاج الصيانة، كما شملت الزيارة قسم الأورام بالمستشفى.

توفير التفويضات المالية لعلاج مرضى الأورام وزراعة النخاع

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن وزير المالية والتخطيط أسامة حماد أكد من جانبه، على دعم الوزارة لعلاج مرضى الأورام وزراعة النخاع التي تحتاج إلى العلاج بالخارج، وتوفير التفويضات المالية اللازمة للشروع في علاجهم.

- القطراني وعبدالجليل يفتتحان الأقسام الإيوائية والخدمية بمستشفى العيون في بنغازي

وأمس الأحد، شارك عبدالجليل مع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، في افتتاح الأقسام الإيوائية والخدمية بمستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة العيون، وذلك بحضور عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

عثمان عبدالجليل: الحكومة لديها برنامج إصلاحي كبير في قطاع الصحة سينطلق من بنغازي

وقال وزير الصحة عثمان عبدالجليل، إن القطاع «يعاني كثيرًا من الصعوبات ويحتاج إلى النهوض من جديد»، موضحًا أن افتتاح مستشفى العيون في بنغازي «جاء بعد إيقافه عن العمل لسنوات بسبب تعرضه للدمار جراء الحرب على الإرهاب التي شهدتها مدينة بنغازي».

وأكد عبدالجليل في كلمته بالمناسبة أن لدى وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب «برنامج إصلاحي كبير في قطاع الصحة لتقديم أفضل خدمات للمواطن»، منوهًا بأن «الانطلاقة ستكون من مدينة بنغازي» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جولة عبدالجليل وحماد بمستشفى بنغازي للأطفال، الأحد 11 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

جولة عبدالجليل وحماد بمستشفى بنغازي للأطفال، الأحد 11 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

جولة عبدالجليل وحماد بمستشفى بنغازي للأطفال، الأحد 11 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

جولة عبدالجليل وحماد بمستشفى بنغازي للأطفال، الأحد 11 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

جولة عبدالجليل وحماد بمستشفى بنغازي للأطفال، الأحد 11 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)