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القطراني وعبدالجليل يفتتحان الأقسام الإيوائية والخدمية بمستشفى العيون في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 07:49 مساء
القطراني وعبدالجليل يفتتحان الأقسام الإيوائية والخدمية بمستشفى العيون في بنغازي
جولة القطراني وعبدالجليل بأقسام الإيواء والخدمات بمستشفى العيون في بنغازي، الأحد 11 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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افتتح نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، رفقة وزير الصحة، عثمان عبدالجليل، اليوم الأحد، الأقسام الإيوائية والخدمية بمستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة العيون، وذلك بحضور عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وكان في استقبال القطراني وعبدالجليل لدى وصولهما إلى مقر مستشفى بنغازي لطب وجراحة العيون، مدير المستشفى الدكتور سليمان نشاد، والأطقم الطبية والطبية المساعدة والإدارية العاملة بالمستشفى.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك»، إن القطراني أجرى عقب افتتاح المستشفى جولة تفقدية للأقسام الإيوائية والخدمية التي جرى تجهيزها، واطلع على كافة أقسام المستشفى لمتابعة سير العمل فيها والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

علي القطراني: الحكومة وضعت سياستها لتلبية احتياجات المواطنين الصحية
وألقى القطراني كلمة خلال احتفالية الافتتاح، أشار فيها إلى الجهود المبذولة لتحويل هذا الإنجاز إلى واقع ملموس ضمن خطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب لإعادة إعمار المباني المتضررة جراء الحرب على الإرهاب، مؤكدًا أن إعادة افتتاح مستشفى بنغازي التعليمي سيساهم في تقديم الخدمات الطبية في مجال طب وجراحة العيون لرقعة جغرافية واسعة من البلاد.

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كما أكد القطراني أن الحكومة وضعت سياستها لتلبية احتياجات المواطنين خاصة الصحية والتي في مقدمتها مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة العيون الذي كان يعاني من عدم توفر التجهيزات الخاصة بالإيواء والخدمات المكملة لها، لافتًا إلى أن افتتاح الأقسام الإيوائية والخدمية بالمستشفى ستساهم في تحسين الخدمات الطبية للمرضى.

عثمان عبدالجليل: الحكومة لديها برنامج إصلاحي كبير في قطاع الصحة سينطلق من بنغازي
وقال وزير الصحة عثمان عبدالجليل، إن القطاع «يعاني كثيرًا من الصعوبات ويحتاج إلى النهوض من جديد»، موضحًا أن افتتاح مستشفى العيون في بنغازي «جاء بعد إيقافه عن العمل لسنوات بسبب تعرضه للدمار جراء الحرب على الإرهاب التي شهدتها مدينة بنغازي».

وأكد عبدالجليل في كلمته بالمناسبة أن لدى وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب «برنامج إصلاحي كبير في قطاع الصحة لتقديم أفضل خدمات للمواطن»، منوهًا بأن «الانطلاقة ستكون من مدينة بنغازي» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

حضر الاحتفالية عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال، ووزير الكهرباء عوض البدري، ووزير التربية والتعليم جمعة خليفة الجديد، ووزير السياحة والآثار علي قلمة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بجواري.

جولة القطراني وعبدالجليل بأقسام الإيواء والخدمات بمستشفى العيون في بنغازي، الأحد 11 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة القطراني وعبدالجليل بأقسام الإيواء والخدمات بمستشفى العيون في بنغازي، الأحد 11 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة القطراني وعبدالجليل بأقسام الإيواء والخدمات بمستشفى العيون في بنغازي، الأحد 11 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة القطراني وعبدالجليل بأقسام الإيواء والخدمات بمستشفى العيون في بنغازي، الأحد 11 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة القطراني وعبدالجليل بأقسام الإيواء والخدمات بمستشفى العيون في بنغازي، الأحد 11 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة القطراني وعبدالجليل بأقسام الإيواء والخدمات بمستشفى العيون في بنغازي، الأحد 11 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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