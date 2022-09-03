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حكومة باشاغا تتعهد بتوفير الاحتياجات العاجلة لمركز الأورام ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 02:33 مساء
حكومة باشاغا تتعهد بتوفير الاحتياجات العاجلة لمركز الأورام ببنغازي
من لقاء القطراني مع المدير المساعد بالمركز الوطني للأورام بنغازي حسن علي الجماعي، 3 سبتمبر 2022. (فيسبوك)
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تعهد نائب الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، بتوفير الاحتياجات العاجلة للمركز الوطني للأورام بنغازي، بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل.

والتقى القطراني في مقر حكومة باشاغا بمدينة بنغازي، المدير المساعد بالمركز الوطني للأورام بنغازي حسن علي الجماعي. واستعرض اللقاء، احتياجات المركز والمشاريع المتوقفة التابعة للمركز، ونقص الأدوية الخاصة بالأورام.

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وناقش اللقاء أهمية جهاز المسح الذري وضرورة توفيره بالمركز، كونه يتيح استخدام أحدث تقنيات التصوير الطبي لمرضى الأورام، ويخفف من معاناة المرضى في السفر لعمل أشعة المسح الذري.

القطراني يؤكد دعمه لعمل مركزالأورام ببنغازي
وأكد القطراني، خلال اللقاء، دعمه لعمل المركز انطلاقًا من أهمية الدور الذي يقوم به في علاج مرضى الأورام، منوهًا بضرورة الاهتمام بمعاملة مرضى الأورام، وتوفير الأدوية التي يحتاجونها، والأجهزة التي توفر عليهم معاناة السفر للخارج. وأضاف أنه سيجري العمل على توفير الاحتياجات العاجلة وذلك بالتنسيق مع وزير الصحة عثمان عبدالجليل.

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