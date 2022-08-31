القطراني والزادمة يشيدان بدور الحبري في تقديم التسهيلات اللازمة للمصارف

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد نائبا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني وسالم معتوق الزادمة، «بالدور المحوري» الذي يقوم به نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في تقديم التسهيلات اللازمة لعمل المصارف، مؤكدان دعم الحكومة للمصرف.

جاء ذلك خلال لقاء القطراني والزادمة مع الحبري، اليوم الأربعاء، بمقر مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي، بحضور وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، نصر شرح البال.

دعم الحكومة لعمل مصرف ليبيا المركزي

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن القطراني والزادمة «أشادا خلال اللقاء بالدور المحوري الذي يقوم (نائب) محافظ المصرف من خلال تسيير عمل المصرف بأعلى درجات الكفاءة والمهنية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المصارف العاملة في ليبيا، ودوره في تقديم التسهيلات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدان على دعم الحكومة للمصرف لتسهيل عمله».

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وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن القطراني نوه خلال اللقاء بـ«ضرورة عمل إدارة المصرف من خلال مجلس إدارته حتى يتسنى له تقديم الاحتياجات والمتطلبات اللازمة وتغطيتها من المصرف، كما أكد على ضرورة حل كل المختنقات التي يعاني منها المواطن، وفي مقدمتها مشكلة توفير السيولة».

لقاء القطراني والزادمة مع الحبري بمقر المصرف المركزي في بنغازي. الأربعاء 31 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)