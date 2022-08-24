Atwasat

زينينغا يقر بصلاحية المحكمة العليا لإعادة تنشيط الدائرة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 07:06 مساء
زينينغا يقر بصلاحية المحكمة العليا لإعادة تنشيط الدائرة الدستورية
زينينغا ورئيس المحكمة العليا محمد الحافي، 24 أغسطس 2022. (تويتر)
alwasat radio

أقر القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا «بصلاحية المحكمة العليا في ليبيا كمؤسسة ذات سيادة لإعادة تنشيط الدائرة الدستورية»، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب لقاء مع رئيس المحكمة العليا محمد الحافي.

وأطلع الحافي، خلال اللقاء، زينينغا على «تاريخ الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا والقرار الأخير الصادر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا بإعادة تفعيل الغرفة»، وفق التغريدة.

 تفعيل الدائرة الدستورية 
وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، نهاية الأسبوع الماضي تفعيل الدائرة الدستورية بها، وذلك بعد يومين من قرار مجلس النواب تعيين مستشارين بالمحكمة العليا، وتعديل قانون المحكمة، بحيث يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه.

- قانوني: لا يجوز تعطيل النظر في دستورية القوانين 
- بليحق ينشر نص قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا
- سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ومعارضون: ليس وقته

وشدد المسؤول الأممي، خلال اللقاء مع الحافي على «أهمية الحفاظ على قضاء مستقل وموحد قادر على حل جميع أنواع المنازعات التي تدخل في اختصاصه بما في ذلك الطعون الدستورية والقانونية في الوقت المناسب والحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»
في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار

في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار
تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة

تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة
الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023
كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس ...
صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها

صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها
بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي

بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي
مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول

مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول
«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف

«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف
عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر

عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر
حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية

حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية
صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»

صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»

الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه

تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها

بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق

ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المشري وزينينغا يبحثان الجمود في المسار الدستوري
المشري وزينينغا يبحثان الجمود في المسار الدستوري
باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول السلمي
باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم ...
اللافي: صعوبات تواجه مشاريع الطرق بمختلف البلديات
اللافي: صعوبات تواجه مشاريع الطرق بمختلف البلديات
اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي
اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام ...
مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا
مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة «لوغوس هوب»
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة ......
المزيد
زينينغا يقر بصلاحية المحكمة العليا لإعادة تنشيط الدائرة الدستورية
زينينغا يقر بصلاحية المحكمة العليا لإعادة تنشيط الدائرة ......
الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات
الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك ......
جلسة حوارية تؤكد ضرورة مواءمة القوانين العسكرية الليبية مع القانون الدولي
جلسة حوارية تؤكد ضرورة مواءمة القوانين العسكرية الليبية مع ......
مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا
مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر ......
اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي
اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط