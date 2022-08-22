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قانوني: لا يجوز تعطيل النظر في دستورية القوانين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 12:38 صباحا
قانوني: لا يجوز تعطيل النظر في دستورية القوانين
المحامي عصام الماوي (صفحته الشخصية على فيسبوك)
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قال المحامي عصام الماوي، إن قرار تعطيل الدائرة الدستورية وتفعيلها مجرد «عمل مادي»، وليست تصرفًا قانونيًا، مشيرًا إلى أن الولاية القضائية للمحكمة العليا في نظر الطعون الدستورية، لا تعطل بقرار الجمعية العمومية للمحكمة، ولا تعود إليها بقرار.

وأشار القانوني الليبي، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إلى أن ولاية نظر الطعون الدستورية «تقررت بموجب أحكام القانون، كما أن اختصاصات الجمعية العمومية للمحكمة لا تمتد لمثل ذلك».

لذلك، اعتبر أن اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا كان يفترض أن «يقرر الالتزام بحكم دائرة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 24 فبراير 2020م، والذي قضى بإلغى قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا رقم 7/ 2016، بشأن تأجيل نظر الطعون الدستورية إلى أجل غير مسمى»، متابعا: «القضاء أولى باحترام أحكامة، والانصياع لحجيتها، والمبادرة لتنفيذها».

هل يجوز الطعن على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا؟
وحول ما أُثير بشأن بطلان انعقاد الجمعية العمومية، لافتقادها النصاب المطلوب، وإمكانية الطعن على هذا القرار، وطلب إلغائه، أجاب المحامي: «في تقديري، هذا الأمر سوف يصطدم بشروط قبول تلك الدعوى- على فرض إقامتها- وتحديداً شرط المصلحة من حيث مشروعيتها».

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واعتبر أن تفسير هذه النقطة يكمن في تساءل يتمحور حول مدى «المشروعية» في طلب إلغاء قرار يؤكد حق دستوري، وهو «حق التقاضي» الذي كفله الإعلان الدستوري، متسائلاً: «هل مثل هذه الدعوى والتي تهدف لمخالفة حق دستوري تحمل في طياتها مصلحة مشروعة، بكل تأكيد الإجابة (لا)».

الماوي: من الصعب قانونيًا تعطيل الرقابة القضائية على دستورية القوانين
وإجمالاً رأي المحامي عصام الماوي أنه «من الصعب قانونيًا، الوقوف في وجه عمل يعزز الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وإن كانت هناك هواجس سياسية نتفهمها، فلم يعد سراً تأثر القضاء بالحالة السياسية الراهنة، والتي وصلت لحد تقاسم مناصبه على أسس جهوية».

لذلك دعا إلى ضرورة «إجراء إصلاح شامل للجهاز القضائي، يتعلق بطبيعة بنيته، وشروط العمل به، ورفع كفاءة منتسبيه، وضمان حياده واستقلاله، وصولاً للهدف المنشود وهو تحقيق عدالة كامله، وسريعة، وناجزة، لكل من يلتجئ إليه».

وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، نهاية الأسبوع الماضي تفعيل الدائرة الدستورية بها، ووذلك بعد يومين من قرار مجلس النواب تعيين مستشارين بالمحكمة العليا، وتعديل قانون المحكمة؛ بحيث يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه.

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