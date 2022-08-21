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بليحق ينشر نص قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 04:01 مساء
بليحق ينشر نص قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا
جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 16 أغسطس 2022 (المجلس)
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نشر المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق اليوم الأحد، نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، والذي ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وأثار القانون الجدل خلال الأيام الأخيرة ورفضته المحكمة العليا التي قررت جميعتها العمومية الخميس الماضي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بها.

وحمل القانون الذي أقره مجلس النواب اللاثاء الماضي، رقم (4) لسنة 2022، وهو يقضي بتعديل حُكم في القانون رقم(6) لسنة 1982.م الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا.

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وأشار القانون إلى اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (8) السنة 2022 بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.

نص القانون الجديد
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو الآتي: «ويكون حلف اليمين أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس».

وجاء في المادة الثانية، أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وتاريخ الصدور هو 16 أغسطس 2022، الموافق 18 محرم 1444.

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