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بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي.. ندوة حول الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية بجامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 05:39 مساء
بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي.. ندوة حول الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية بجامعة طرابلس
ندوة الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، الأحد 31 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
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نظمت جامعة طرابلس، صباح اليوم الأحد، ندوة حول الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية «لتحقيق الملكية المجتمعية للمشروع» والتي حضرها كل من عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا الدكتور محمد اللباد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة الندوات التي يجري تنظيمها في مختلف الجامعات الليبية لمناقشة الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية الذي أعده المجلس الرئاسي.

وحضر فعاليات الندوة التي يرعاها المجلس الرئاسي، وبمشاركة مجلس التخطيط الوطني ومركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، كل من رؤساء جامعات طرابلس والجفارة والجامعة المفتوحة ورئيس الأكاديمية الليبية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعميدي بلديتي طرابلس والجفارة وعدد من الأعيان والمشائخ ونشطاء المجتمع في طرابلس والجفارة.

اللافي: مشروع المصالحة الوطنية هو ملكية لكل الليبيين
وأكد اللافي في كلمته أمام الحضور، على أهمية المشروع الذي وضعه المجلس الرئاسي من أولى اهتماماته، لمساهمته في تحقيق السلام، وتأسيسه على قاعدة متينة، بجمع النخب من الأكاديميين، وأصحاب التجربة وأهل الحكمة، للاستفادة من خبرتهم، والحوار معهم في عدد من المسارات، لوضع رؤية استراتيجية واضحة بتشريعات، تمكنها من أداء مهامها لتحقيق أهدافها.

وأوضح اللافي، أن وجوده اليوم بجامعة طرابلس مع النخب والقامات العلمية، لاستعراض مقترح الرؤية الاستراتيجية، التي أعدها خبراء في مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، لوضع الملاحظات حول المشروع موضع الدراسة والاهتمام.

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وأكد اللافي أن «مشروع المصالحة الوطنية هو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، وأصحاب التجارب السابقة في المصالحة من أجل استقرار ليبيا، حتى يتسنى لشعبها العيش في محبة وسلام».

الاستفادة من الخبرات الدولية في المصالحة الوطنية
وأضاف المكتب الإعلامي أن الندوة شهدت عقب كلمة اللافي مناقشات من جانب الحضور «الذين أكدوا أن المجلس الرئاسي، استطاع بتبنيه مشروع المصالحة الوطنية، وإعلان رؤيته الاستراتيجية لها، من أجل مصالحة وطنية شاملة، يشارك فيها كل الليبيين، لوضع العربة على السكة لتحقيق الاستقرار».

وشدد المشاركون في الندوة، على ضرورة الاستفادة من خبرات الدول التي سبقت ليبيا في مجال المصالحة الوطنية، مشيرين إلى الجزائر، ورواندا وجنوب أفريقيا وتجربة مصالحة مدينتي مصراتة وتاورغاء.

وأكد المشاركون على أنه «لا استقرار لليبيا دون مصالحة مجتمعية، تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة للخروج من الأزمة الراهنة»، معتبرين «أن المصالحة الوطنية هي جبر الضرر، والعفو العام والبعد عن المناطقية، وعودة المهجّرين والنازحين إلى ديارهم ومناطقهم، والحد من خطاب الكراهية، والدعوة للتصالح والوئام الوطني» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

ندوة الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، الأحد 31 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
ندوة الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، الأحد 31 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
ندوة الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، الأحد 31 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
ندوة الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، الأحد 31 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
ندوة الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، الأحد 31 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
ندوة الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، الأحد 31 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي.. ندوة حول الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية بجامعة طرابلس
بحضور اللافي ومبعوث الاتحاد الأفريقي.. ندوة حول الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية بجامعة طرابلس
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