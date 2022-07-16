ضحايا «العمليات الإرهابية» في درنة يطالبون بالمشاركة في قانون المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب أعضاء رابطة ضحايا العمليات الإرهابية من «اغتيالات وتفجيرات» بمدينة درنة، بضرورة مشاركتهم بقانون المصالحة الوطنية، من خلال مقترح مقدم من الرابطة، كونهم طرفًا أساسيًا في مشروع المصالحة الوطنية للحفاظ على حقوقهم.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من الرابطة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القبة أمس، بحسب ما نشر الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق الجمعة.

وبحسب بليحق، عبر أعضاء الرابطة عن استنكارهم للاعتداء على مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، من أعمال نهب وحرق وتدمير لممتلكات الدولة.

وناقش اللقاء أوضاع أُسر ضحايا العمليات الإرهابية واحتياجاتهم ومطالبة الدولة بالاعتناء بأُسرهم، خاصة من ليس لديهم من يعولهم.

- عقيلة صالح يلتقي وفدا من قبائل السعادي والمرابطين

والخميس، التقى صالح وفدًا من أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وأفاد بليحق، بأن أعضاء الوفد «جددوا في بيانهم تأكيدهم شرعية مجلس النواب لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلادنا، وثقتهم في مجلس النواب».