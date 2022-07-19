رسالة دبلوماسية من ألمانيا للمجلس الرئاسي بخصوص المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، استمرار دعم حكومة بلاده للمجلس الرئاسي حتى يصل بليبيا إلى بر الأمان، مشيدًا بجهوده في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، والخطوات التي اتخذها في مشروع المصالحة الوطنية.

جاء ذلك في رسالة دبلوماسية حمل إلى النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مساء اليوم الاثنين، وفق بيان نشرته صفحة المجلس على «فيسبوك».

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ورحب اللافي بالسفير، و«أثنى على جهود ألمانيا في جمع الفرقاء الليبيين من خلال برلين 1-2» مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على كل المستويات «لتحقيق الأمن والاستقرار من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تسلم فيها دفة البلاد لرئيس منتخب، لإنهاء كافة المراحل الانتقالية».

وفي الخامس من شهر يوليو الجاري، أعلن المجلس الرئاسي مبادرة تتمثل في تكليف عضو المجلس عبدالله اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

جانب من لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وسفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت. (المجلس الرئاسي)