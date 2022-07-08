الجزائر تعرض على ليبيا تقاسم خبرتها في مجال المصالحة الوطنية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكد سفير الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، استعداد بلاده لتقاسم خبرتها في مجال المصالحة الوطنية مع الليبيين، مجددا الدعوة إلى تمكينها من الحق في انتخاب ممثليها ومؤسساتها السياسية الشرعية.

وأحيت سفارة الجزائر بطرابلس الذكرى الـ60 لعيد الاستقلال الوطني، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الليبيين، وحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، وعدد من الوزراء بالحكومة، ومحافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إلى جانب ممثلين عن كل من المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وأعضاء من ملتقى الحوار السياسي، وعمداء بلديات.

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الجزائر تدعم وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها

وأعرب السفير شنين في كلمة له نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الخميس، عن موقف الجزائر الداعم لوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين.

بدوره عبر أبوجناح عن تقديره لتضامن الجزائر ودعمها للشعب الليبي في الأزمة التي تمر بها ليبيا، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاق المصالحة الوطنية.

ونظمت قنصلية الجزائر العامة بالعاصمة طرابلس في 5 يوليو احتفالية لأفراد الجالية المقيمة بليبيا، لمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد حيث جرى تكريم أبناء وأحفاد المجاهدين الليبيين، الذين شاركوا في ثورة التحرير من أجل استقلال الجزائر.