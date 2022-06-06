نقل امتحانات طلاب المدارس الليبية بالخارج إلى 36 دولة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني للامتحانات نقل أسئلة امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى المدارس الليبية في 36 دولة.

وأوضح المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، أن الامتحانات ستوزع على تلك الدول، بما يشمل 61 مدرسة تضم تلاميذ وطلاب الجالية الليبية.

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بداية ونهاية امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية في الخارج

والسبت الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اعتماد جداول امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بقسميه الأدبي والعلمي للمدارس الليبية بالخارج، للعام الدراسي 2021-2022.

وتبدأ امتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوي للمدارس الليبية بالخارج (القسمان الأدبي والعلمي)، الإثنين 13 يونيو، وتنتهي السبت 25 يونيو. أما امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي فتبدأ الإثنين 13 يونيو، وتنتهي الخميس 23 يونيو.

حقائب بها امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية قبل نقلها للمدارس الليبية في الخارج. (المركز الوطني للامتحانات)

حقائب بها امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية قبل نقلها للمدارس الليبية في الخارج. (المركز الوطني للامتحانات)