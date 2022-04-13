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أرشيف إلكتروني للطلاب.. تحديثات جديدة في منظومة الامتحانات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 01:25 صباحا
أرشيف إلكتروني للطلاب.. تحديثات جديدة في منظومة الامتحانات
مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود يطلع وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، على آخر التحديثات التي جرى إضافتها لمنظومة المركز (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أطلع مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، على آخر التحديثات التي جرى إضافتها لمنظومة المركز، والمتمثلة في إضافة ميزة رفع الصور وإصدار بطاقات التعريف للطلبة، والتسلسل الدراسي الخاص بهم ولجميع السنوات الدراسية.

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وأضاف مدير المركز، خلال اجتماع الثلاثاء، أنه بإمكان المدارس تحميل كافة المستندات في شكل ملفات «بي دي إف - PDF»، حتى تكون جزءًا من الملف الإلكتروني للطالب، والتي ستُسهل عملية انتقاله، كما يمكن للمدارس التحقق من التسلسل الدراسي للطلاب والاطلاع على جميع تفاصيل ملفاتهم، علاوة على أن الملفات محفوظة في أرشيف إلكتروني مُحكم ومحمي من الضياع أو التزوير أو التّلف.

تفعيل خاصية جديدة قريبًا
وأشار مدير مركز الامتحانات إلى أن العمل جارٍ على تفعيل خاصية جديدة في المنظومة تتعلّق بتوزيع مفردات المقررات الدراسية ونموذج تحضير الدرس وفق تسلسل مفردات المنهج، ليتسنى لمشغلي المدارس سحبها وتوزيعها على المعلّمين للاستفادة منها، مؤكدًا أن هذه الخاصية في مرحلة المراجعة والاعتماد ستكون متاحة بالمنظومة قبل نهاية عطلة نصف السنة.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم أهمية التحديثات التي جرى إجراؤها على منظومة المركز الوطني للامتحانات، إضافةً إلى تسهيلها الإجراءات الخاصة بالطلبة.

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