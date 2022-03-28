Atwasat

تشمل رمضان.. وزارة التعليم تعدل مواعيد الدراسة والامتحانات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 03:09 مساء
تشمل رمضان.. وزارة التعليم تعدل مواعيد الدراسة والامتحانات
وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة، موسى المقريف، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أصدر وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، قرارا بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2021 - 2022.

وستتواصل الدراسة الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، بواقع أربع حصص في اليوم، ويترك الأمر لمديري المدارس في تحديد المواد الدراسية خلال اليوم الدراسي، حسب القرار الذي حمل رقم 563 للعام 2022.

كما وجهت الوزارة مديري المؤسسات التعليمية التي تعاني من زحام الفصول الدراسية لسنوات النقل، بالتنسيق مع مراقبي التعليم لإيجاد الحلول المناسبة، وتأكيد استمرار الدراسة لطلاب الشهادات العامة بواقع يوم دراسي كامل.

ونص القرار على جعل عطلة نصف السنة من العاشر من أبريل إلى الخامس من شهر مايو، ونهاية العام الدراسي للصفوف من الأول إلى الثالث في 30 يونيو، على أن تجرى اختبارات الفترة الثانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي من 26 يونيو إلى السابع من يوليو.

وبموجبه، ستجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل من 17 إلى 28 يوليو، والامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من 31 يوليو إلى 11 أغسطس، وتعقد امتحانات الدور الثاني لجميع سنوات النقل من الرابع إلى الثامن من سبتمبر.

وبالنسبة لامتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي فستجرى في الفترة من التاسع إلى 20 أكتوبر، وامتحانات الدور الأول لطلاب المدارس الليبية في الخارج خلال الفترة من 13 إلى 24 يونيو، ثم امتحانات الدور الثاني لهم من 18 إلى 29 سبتمبر، ويمنح المعلمين عطلة من 28 أغسطس إلى 29 سبتمبر، وينطلق الاكتتاب للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 في الأول من أغسطس، ثم بداية العام في 16 أكتوبر.

تشمل رمضان.. وزارة التعليم تعدل مواعيد الدراسة والامتحانات
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل الدستوري

«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل ...
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا

الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا
بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا

بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا
الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين

الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين
جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة

جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة
وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب

وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب
عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين

عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين
مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية
العراق يحصن حدوده الغربية بحاجز خرساني لمنع تسلل «المتطرفين» من سورية

العراق يحصن حدوده الغربية بحاجز خرساني لمنع تسلل «المتطرفين» من سورية
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي

يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي
برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»

برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»
السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة

السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة
باشاغا يرفض التلويح بورقة إغلاقات النفط: نركز على زيادة الإنتاج في ظل الحاجة الدولية

باشاغا يرفض التلويح بورقة إغلاقات النفط: نركز على زيادة الإنتاج في ظل الحاجة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الموازية: الدولار يرتفع أمام الدينار
السوق الموازية: الدولار يرتفع أمام الدينار
جورجيا تطلب دعما ليبيا في مجلس حقوق الإنسان
جورجيا تطلب دعما ليبيا في مجلس حقوق الإنسان
المنفي يبحث إجراءات استرجاع أصول «الليبية للاستثمار»
المنفي يبحث إجراءات استرجاع أصول «الليبية للاستثمار»
إطلاق موقع إلكتروني لأرشيف الصحافة الليبية
إطلاق موقع إلكتروني لأرشيف الصحافة الليبية
بحضور الدبيبة.. إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في طرابلس
بحضور الدبيبة.. إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
المزيد
رسائل أممية وغربية «متزامنة» بشأن النفط الليبي
رسائل أممية وغربية «متزامنة» بشأن النفط الليبي...
الدبيبة يقرر تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها في 7 قطاعات
الدبيبة يقرر تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها في 7 قطاعات...
تشمل رمضان.. وزارة التعليم تعدل مواعيد الدراسة والامتحانات
تشمل رمضان.. وزارة التعليم تعدل مواعيد الدراسة والامتحانات...
بحضور الدبيبة.. إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في طرابلس
بحضور الدبيبة.. إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام ......
إطلاق موقع إلكتروني لأرشيف الصحافة الليبية
إطلاق موقع إلكتروني لأرشيف الصحافة الليبية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط