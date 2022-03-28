تشمل رمضان.. وزارة التعليم تعدل مواعيد الدراسة والامتحانات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، قرارا بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2021 - 2022.

وستتواصل الدراسة الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، بواقع أربع حصص في اليوم، ويترك الأمر لمديري المدارس في تحديد المواد الدراسية خلال اليوم الدراسي، حسب القرار الذي حمل رقم 563 للعام 2022.

كما وجهت الوزارة مديري المؤسسات التعليمية التي تعاني من زحام الفصول الدراسية لسنوات النقل، بالتنسيق مع مراقبي التعليم لإيجاد الحلول المناسبة، وتأكيد استمرار الدراسة لطلاب الشهادات العامة بواقع يوم دراسي كامل.

ونص القرار على جعل عطلة نصف السنة من العاشر من أبريل إلى الخامس من شهر مايو، ونهاية العام الدراسي للصفوف من الأول إلى الثالث في 30 يونيو، على أن تجرى اختبارات الفترة الثانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي من 26 يونيو إلى السابع من يوليو.

وبموجبه، ستجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل من 17 إلى 28 يوليو، والامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من 31 يوليو إلى 11 أغسطس، وتعقد امتحانات الدور الثاني لجميع سنوات النقل من الرابع إلى الثامن من سبتمبر.

وبالنسبة لامتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي فستجرى في الفترة من التاسع إلى 20 أكتوبر، وامتحانات الدور الأول لطلاب المدارس الليبية في الخارج خلال الفترة من 13 إلى 24 يونيو، ثم امتحانات الدور الثاني لهم من 18 إلى 29 سبتمبر، ويمنح المعلمين عطلة من 28 أغسطس إلى 29 سبتمبر، وينطلق الاكتتاب للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 في الأول من أغسطس، ثم بداية العام في 16 أكتوبر.