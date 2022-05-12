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«الوطني للامتحانات» يوصي بإلغاء النقل للصفين الرابع والخامس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 08:20 مساء
«الوطني للامتحانات» يوصي بإلغاء النقل للصفين الرابع والخامس
طلاب المرحلة الابتدائية في فصل دراسي (وزارة التربية والتعليم)
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أوصى المركز الوطني للامتحانات بإلغاء النقل للصفين الرابع والخامس، والعودة للنظام القديم بإجراء تقييم في نهاية العام الدراسي، بناءً على آراء خبراء تربويين وتقارير وجدت قصورا في تجربة النقل.

وأفاد المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأنه أجرى تقييما لتجربة النقل خلال السنوات الثلاث الماضية، ووجد أن الأمر يستوجب إعادته إلى ما كان عليه في السابق، وذلك بإجراء امتحانات نهائية في كل مقرر دراسي للوصول إلى نتائج جيدة، لتحقيق الأهداف المرجوة في إعداد التلاميذ في هذه المرحلة.

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وأضاف أن التوصية تستند إلى تقارير وآراء خبراء المواد الدراسية، والمعلمين والمفتشين التربويين، بعد تجربة نقل تلاميذ الصفين الرابع والخامس خلال السنوات الثلاث السابقة، الذي أشارت إليه لائحة تنظيم شؤون التعليم العام رقم 779 لسنة 2018.

أسباب التوصية بإلغاء النقل
وأرجع عدم نجاح عملية النقل في هذين الصفين الرابع والخامس لعدة أسباب منها، عدم إعداد سجلات التقييم والتقويم المستمر للتلاميذ، وعدم تطبيق أساليب التقييم والتقويم بالصورة الصحيحة التي تحدد مكامن الضعف عند التلاميذ، بحيث تتم معالجة مكامن الضعف والقصور للتلاميذ بالتنسيق بين المعلمين وإدارة المدرسة والمفتشين التربويين وأولياء الأمور.

وتنص اللائحة على إجراء تقويم مستوى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي للصفوف من الأول إلى الخامس على مدار العام الدراسي عن طريق التسجيل المنظم للملاحظات اليومية والاختبارات الشفهية والتحريرية لمعرفة مستوى التلميذ من حين لآخر.

كما نصت المادة 24 من اللائحة على أن ينقل تلاميذ الصفوف الخمسة إلى الصف الذي يليه، حسب مستواه الدراسي، ولا يبقى التلميذ للإعادة إلا في حالة الانقطاع عن الدراسة، ويتم تطبيق النقل على الصفوف السادس والسابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي خلال ثلاث سنوات من تطبيق اللائحة، وبعد رؤية نتائج النقل للصفوف من الأول إلى الخامس، وهو ما ثبت عدم نجاحه وفق منشور المركز.

توزيع الدرجات
ونشر المركز توزيع الدرجات للصفين الرابع والخامس للعام الدراسي 2021- 2022، والتي تتوزع على الفترتين، وتتضمن نسبة للمشاركة اليومية والشفهي، ونسبة للتطبيقات الأسبوعية والشهرية، ودرجات للامتحان النهائي التي تتحدد بـ40% وتكون هي شرط النجاح.

يذكر أن الدراسة لم تنتظم في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، كما تأخر تسليم الكتاب المدرسي لعدة أشهر في العام الدراسي الجاري.

بيان توزيع الدراجات للصفين الرابع والخامس (المركز الوطني للامتحانات)
بيان توزيع الدراجات للصفين الرابع والخامس (المركز الوطني للامتحانات)
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