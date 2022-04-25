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باشاغا يطلع على أسباب عرقلة أعمال صيانة المباني المتضررة من الحرب في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 10:42 مساء
باشاغا يطلع على أسباب عرقلة أعمال صيانة المباني المتضررة من الحرب في بنغازي
جولة باشاغا التفقدية للمباني المتضررة جراء الحرب في بنغازي، الإثنين 25 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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اطلع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، على أسباب عرقلة أعمال صيانة المباني المتضررة من الحرب في مدينة بنغازي، مؤكدًا ضرورة وضع خطط متكاملة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تخصيص الميزانيات المناسبة لذلك، وفق المكتب الإعلامي للمدينة.

جاء ذلك خلال جولة باشاغا في بعض المباني التي لحق بها الدمار أثناء الحرب والمشاريع المتوقفة في مدينة بنغازي، التي رافقه خلالها نائباه علي القطراني وسالم الزادمة، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن جولة باشاغا ومرافقيه في بنغازي شملت منطقة وسط البلاد، وقصر المنار، وقصر ولي العهد، ومشروع 5 آلاف وحدة سكنية، وفندق الريجنسي.

باشاغا يشدد على ترميم المباني التاريخية في بنغازي من قبل جهات ذات خبرة
وأضاف المكتب الإعلامي أن باشاغا شدد خلال جولته على «أهمية التعامل مع المباني التاريخية بحرص شديد من قبل جهات ذات خبرة في ترميم المباني الأثرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المخولة بذلك».

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وقال نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، إنه أجرى منذ استلام مهامه في شرق البلاد عديد الاجتماعات واللقاءات بخصوص المشاريع المتوقفة والمباني المتضررة، مؤكدًا عزم الحكومة على أن تضع كافة الحلول المناسبة لهذه الملفات.

جولات باشاغا التفقدية في الجنوب والشرق
وأجرى باشاغا منذ عقد الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومته في مدينة سبها، الخميس الماضي، جولات تفقدية لعدد من المرافق العامة في جنوب وشرق البلاد، شملت مستشفيات وطرقًا ومشاريع زارعية في مدينة سبها ومحيطها وكذلك منطقة الجفرة ومدينة سرت والهلال النفطي ومدينة أجدابيا قبل عودته إلى مدينة بنغازي.

وعقد باشاغا خلال جولاته بتلك المناطق اجتماعات مع عدد من المسؤولين المحليين ومشايخ وأعيان بتلك المناطق، أكد خلالها عزم حكومته على معالجة كافة المختنقات، التي تواجه بلديات تلك المناطق، وتوفير الخدمات لمواطنيها.

جولة باشاغا التفقدية للمباني المتضررة جراء الحرب في بنغازي، الإثنين 25 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا التفقدية للمباني المتضررة جراء الحرب في بنغازي، الإثنين 25 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا التفقدية للمباني المتضررة جراء الحرب في بنغازي، الإثنين 25 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا التفقدية للمباني المتضررة جراء الحرب في بنغازي، الإثنين 25 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا التفقدية للمباني المتضررة جراء الحرب في بنغازي، الإثنين 25 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا التفقدية للمباني المتضررة جراء الحرب في بنغازي، الإثنين 25 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا التفقدية للمباني المتضررة جراء الحرب في بنغازي، الإثنين 25 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا التفقدية للمباني المتضررة جراء الحرب في بنغازي، الإثنين 25 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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