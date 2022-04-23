خلال زيارته المدينة.. باشاغا: سرت ضمن أولويات الحكومة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن أهمية مدينة سرت كونها تتوسط ليبيا وتربط الشرق والغرب والجنوب، مشددًا على أن حكومته ستولى المدينة «كل الاهتمام» بعدما «عانت وشهدت عديد الحروب والدمار والخراب».

جاء ذلك خلال اجتماع باشاغا، الذي وصل قبل قليل إلى سرت مع عميد بلدية المدينة مختار المعدانى، وعضو المجلس غيت أوحيدة، ومساعد الشؤون الأمنية بمديرية الأمن بسرت، ومديري جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والتخطيط العمراني والاتصالات ولفيف من مسؤولي المدينة.

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بدوره، تحدث عميد بلدية سرت مختار المعداني، عن معاناة المدينة جراء ما شهدته خلال السنوات الماضية من حرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وما نتج عنها من تدمير عديد الأحياء السكنية ونزوح أهلها داخل وخارج المدينة.

وضم الوفد المرافق لباشاغا، نائب رئيس الحكومة سالم معتوق الزدامة، ووزراء الخارجية حافظ قدور، والصحة عثمان عبدالجليل والطيران المدني هشام بالشكيوات.

من اجتماع باشاغا والوفد المرافق له مع مسؤولي سرت، 23 أبريل 2022. (بوابة الوسط)

من اجتماع باشاغا والوفد المرافق له مع مسؤولي سرت، 23 أبريل 2022. (بوابة الوسط)

من اجتماع باشاغا والوفد المرافق له مع مسؤولي سرت، 23 أبريل 2022. (بوابة الوسط)