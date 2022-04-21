حكومة باشاغا: الترويج لانتخابات برلمانية وهم.. ودخول طرابلس ليس هدفا عاجلا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، إن دخول طرابلس ليس هدفًا عاجلًا في الوقت الراهن، مشددًا على أن حكومته تتفادى الصدام، وتعمل على دخول آمن وسلمي للعاصمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الأول للحكومة المنعقد في سبها اليوم الخميس، أن الحكومة لا تركز على مكان عملها، فأهم ما تسعى إليه هو العمل والانعقاد الذي يمكن أن يحدث في أي مدينة مثل سرت أو غريان أو غيرهما طالما أنها على التراب الليبي.

واعتبر أن ترويج حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة لإجراء انتخابات برلمانية هو بيع للأوهام، مضيفًا: «أن التركيز على تلبية رغبات 2.8 مليون ليبي يريدون الانتخابات، لكن وفق جدول وخطة».