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باشاغا: لن نتابع شؤون الليبيين عن بعد.. وضحينا لمنع الانقسام والاستبداد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 03:33 مساء
باشاغا: لن نتابع شؤون الليبيين عن بعد.. وضحينا لمنع الانقسام والاستبداد
باشاغا خلال الاجتماع الأول للحكومة المكلفة من مجلس النواب في سبها، 21 أبريل 2022. (صورة من بث مباشر للاجتماع)
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قال رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن «ليبيا ليست غنيمة حتى يسيطر عليها فرد بعينه أو حكومة بعينها أو عائلة تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن»، مشددًا على أن مباشرة أداء الحكومة عملها قرار لا رجعة فيه.

وأوضح في اجتماع الحكومة الأول، والذي عُقِد في سبها، اليوم الخميس، أن الاجتماع جاء على غير العادة في تلك المدينة، مضيفًا: «الاجتماع مهم من أجل متابعة شؤون المواطنين، فلا يمكن متابعتها عن بُعد، إنما يجب الإحساس بمعاناة الناس والقرب منهم، والتواصل المباشر مع جميع الليبيين في كل الوطن».

الاختلاف كاد يؤدي لشبح التقسيم 
وأشار إلى معاناة الوطن من الاختلاف الذي وصل إلى حد القتال خلال السنوت العشر الأخيرة، مضيفًا: «لم نركن للسلبية في سبيل إنقاذ بلادنا؛ بل ضحينا بمصالحنا الشخصية لإنقاذ البلاد من شبح التقسيم والاستبداد».

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باشاغا: نهاية عهد الفوضى والاستبداد
وأضاف: «مضى عهد الفوضى والاستبداد، واليوم نحن أمام العدالة في توزيع الثروة وجودة الحياة، دون تمييز أو أقصاء»، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيتناول برنامج الحكومة، ومشروع قانون الميزانية العامة، وجدول المرتبات الموحد من أجل إحالته لمجلس النواب، والتدابير الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود الجنوبية، ودعم البلديات واستئناف مشروعات التعليم والمواصلات والصحة، وكذلك أسباب قفل الموانئ النفطية ووضع الحلول اللازمة لمسألة إدارة الإيرادات النفطية.

كما أكدت حكومته أنها مستمرة في أدائها في كافة ربوع البلاد، مع البدء في مناقشة ميزانية العام 2022، مشددة على ضرورة إتمام الانتخابات وفق خارطة الطريق الوطنية. 

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