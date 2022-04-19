الدبيبة: الحديث عن التسليم والتسلم ودخول طرابلس «مضيعة للوقت وبيع للوهم»

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة التأكيد على استمرار حكومته في تأدية عملها بشكل طبيعي «إلى حين تسليم لحكومة شرعية منتخبة»، معتبرًا في هذا الصدد أن «الحديث عن التسليم والاستلام ودخول طرابلس هو عبث ومضيعة للوقت وبيع للوهم».

جاء ذلك في كلمة بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، بشأن مشكلة الإغلاقات النفطية.

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واعتبر الدبيبة أن «ما نتج في طبرق تحت مسمى حكومة قد وُلد ميتًا»، لأنه نتاج «التزوير وفقدان الشرعية والمشروعية»، متابعا أن حصر المشكلة في محاولة دخول العاصمة ما هو إلا «قفزة على الحقيقة التي تقول من وُلد بالتزوير لن تُحييه محاولات التسلل والاقتحام، لأن ما بُني على باطل فهو باطل».

وأول أمس الأحد، تضاربت معلومات حول حقيقة منع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، من العودة إلى طرابلس برًا قادمًا من تونس، وقتما كانت تشهد العاصمة استنفارًا أمنيًا.