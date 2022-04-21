باشاغا يصل إلى سبها رفقة وفد وزاري لعقد أول اجتماع لحكومته

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

حطت طائرة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا في مطار سبها المدني ظهر اليوم الخميس.

ورافق باشاغا وفد وزاري، حيث من المقرر أن يعقد أول اجتماع لحكومته في سبها.

الاجتماع الأول سيناقش مشروع الميزانية

وأمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، عقد الاجتماع الأول في سبها؛ لمناقشة عدة بنود أهمها «البرنامج الحكومي، وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة».

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وقال عبدالجليل، في منشور عبر صفحة الحكومة المكلفة على «فيسبوك»، إن الاجتماع يأتي «قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس».

وأكد الناطق باسم الحكومة المكلفة «التزامها بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون»، داعيا «كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب انتهاء الاجتماع عند الساعة الثالثة عصرا».