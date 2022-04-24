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باشاغا يتفقد المباني المدمرة في الجيزة البحرية بسرت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 01:58 مساء
باشاغا يتفقد المباني المدمرة في الجيزة البحرية بسرت
باشاغا يتفقد أوضاع المباني المدمرة في الجيزة البحرية بمدينة سرت، 24 أبريل 2022. (فيسبوك)
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بحث رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، أوضاع الجيزة البحرية في مدينة سرت. 

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، استمع باشاغا لملاحظات عميد البلدية وعدد من المهندسين حول الضرر الذي تعرضت له المباني أثناء عملية «البنيان المرصوص» العام 2016.

ونوه البيان إلى أنه «لم تقم أي حكومة منذ ذلك الوقت باتخاذ أية خطوات ملموسة لبدء عمليات الصيانة». وأكد « ضرورة التنسيق مع البلدية للبدء الفعلي في إعادة البناء ليتمكن المواطنون من العودة لممتلكاتهم». ويوم السبت، وصل رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، والوفد الوزاري المرافق له، إلى مدينة سرت.

خلال زيارته المدينة.. باشاغا: سرت ضمن أولويات الحكومة
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باشاغا في قاعات واغادوغو
وفور وصوله أجرى باشاغا والوفد المرافق له جولة تفقدية بمجمع قاعات واغادوغو، ومقر بلدية سرت، ومستشفى «ابن سينا» التعليمي. وفي المستشفى اطلع الوفد على أعمال قسم غسل الكلى، ووحدة قسطرة القلب، واستمعوا إلى حديث مدير عام المستشفى عن الخدمات التي يقدمها، وكذلك الاحتياجات المطلوبة والضرورية.

بدوره، أكد باشاغا عمل الحكومة على تذليل كل الصعوبات وتلبية احتياجات المدن والبلديات المختلفة بهدف تحسين أداء الخدمات في شتى المجالات. ويرافق رئيس الحكومة في زيارته إلى سرت، نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، ووزراء الخارجية والصحة والطيران المدني.

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