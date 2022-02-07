مباحثات مصرية ليبية لتطوير منظومة الربط الإلكتروني للقوى العاملة

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير المصري لدى ليبيا، تامر مصطفى، إنه بحث مع وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، تطوير منظومة الربط الإلكتروني للقوى العاملة بين مصر وليبيا.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العابد في العاصمة طرابلس إلى أن التعاون بين الجانبين الليبي والمصري أتى ثماره على صعيد القوى العاملة من خلال «مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم - حسن علام - رواد الهندسة الحديثة)»، متوقعا وصول المزيد من الأيدي العاملة المصرية الفنية خلال الفترة المقبلة.

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من جهته، أشار العابد إلى أنه بحث مع السفير المصري «آليات الاستجلاب وحقوق العمالة المصرية في ليبيا وخطة تنظيم سوق العمل التي اتخذتها وزارة العمل، والربط الإلكتروني بين وزارة العمل في ليبيا والقوى العاملة في مصر»، مشيرا إلى أهمية الدور المصري في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا.

وفي 31 يناير الماضي، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أعمال استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي ينفذه ائتلاف شركات مصرية.ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع 23.8 كيلومتر، وسيجري تنفيذه على أربع مراحل؛ بداية من غوط الشعال مرورا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.