الحكومة تعتمد التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 02:56 مساء
الدبيبة ومدبولي خلال مشاركتهما في اجتماع اللجنة المصرية الليبية العليا بالقاهرة، الخميس 16 سبتمبر 2021. (الحكومة المصرية)

اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

وأصدر مجلس الوزراء، القرار رقم 360 بشأن اعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم - حسن علام - رواد الهندسة الحديثة)، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال القرار إن الاعتماد جاء وفق تقرير اللجنة المكلفة المحال بكتاب وزير الإسكان والتعمير، وبالشروط والتوصيات التي تم التوصل إليها.

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 ائتلاف الشركات المصرية يستكمل الطريق الدائري الثالث في طرابلس بتكلفة 4.26 مليار دينار

والسبت، أصدر مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، قرارًا بمنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد بطريق التكليف المباشر مع ائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم - حسن علام - رواد الهندسة الحديثة)، لتنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، وذلك في القرار رقم 193 لسنة 2021 .

رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، كان قد وعد الخميس الماضي، بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»، مؤكدًا أن الشركات المصرية «هي مَن ستنفذ المشروعات المتفق عليها»، قائلاً: «نحن مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها للمشروعات الكبرى في مصر».

تصريح الدبيبة جاء في كلمته خلال اجتماع الدورة الـ11 للجنة الليبية - المصرية المشتركة العليا، التي عُقِدت الخميس في القاهرة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين، وبحضور الوزراء والمسؤولين المختصين في البلدين، وانتهت بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذية.

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