الدبيبة يفتتح مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، صباح الإثنين أعمال استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث.

ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع 23.8 كيلومتر، وسيجري تنفيذه على أربع مراحل؛ بداية من غوط الشعال مرورا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة، حسب الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الحكومة تعتمد التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية

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جاء الافتتاح بحضور عدد من الوزراء ومديري الأجهزة التنفيذية، وائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع. وفي سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

وأصدر مجلس الوزراء، القرار رقم (360) بشأن اعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم - حسن علام - رواد الهندسة الحديثة)، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

مخطط الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، 31 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

مخطط الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، 31 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)