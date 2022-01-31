Atwasat

الدبيبة يفتتح مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 02:04 مساء
الدبيبة يفتتح مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث
مخطط الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، 31 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، صباح الإثنين أعمال استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث. 

ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع 23.8 كيلومتر، وسيجري تنفيذه على أربع مراحل؛ بداية من غوط الشعال مرورا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة، حسب الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الحكومة تعتمد التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية
- ائتلاف الشركات المصرية يستكمل الطريق الدائري الثالث في طرابلس بتكلفة 4.26 مليار دينار
- بدء تنفيذ مخطط الدوران الآمن على الطريق العام في بنغازي

جاء الافتتاح بحضور عدد من الوزراء ومديري الأجهزة التنفيذية، وائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع. وفي سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

وأصدر مجلس الوزراء، القرار رقم (360) بشأن اعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم - حسن علام - رواد الهندسة الحديثة)، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

مخطط الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، 31 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
مخطط الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، 31 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
مخطط الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، 31 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
مخطط الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، 31 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي
ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني (فيديو)

درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني ...
نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة

نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل

بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل...
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»

إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق

كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مهنى: يمكن إنجاز الانتخابات خلال فترة من 10 أشهر إلى سنة
مهنى: يمكن إنجاز الانتخابات خلال فترة من 10 أشهر إلى سنة
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
إبراهيم الزغيد: المرحلة الحالية تتطلب اختيار رئيس وزراء جديد
إبراهيم الزغيد: المرحلة الحالية تتطلب اختيار رئيس وزراء جديد
سعيد مغيب: السفراء في ليبيا أصبحوا أوصياء على الشعب
سعيد مغيب: السفراء في ليبيا أصبحوا أوصياء على الشعب
الدبيبة يفتتح مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث
الدبيبة يفتتح مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
المزيد
أيمن سيف النصر يدعو مجلس النواب إلى قيادة حوار بين الأطراف السياسية
أيمن سيف النصر يدعو مجلس النواب إلى قيادة حوار بين الأطراف ......
استقرار العملات الدولية في السوق الموازية
استقرار العملات الدولية في السوق الموازية...
سالم قنان: يجب وضع حد لتدخلات البعثة الأممية
سالم قنان: يجب وضع حد لتدخلات البعثة الأممية...
الدبيبة يفتتح مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث
الدبيبة يفتتح مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث...
سعيد مغيب: السفراء في ليبيا أصبحوا أوصياء على الشعب
سعيد مغيب: السفراء في ليبيا أصبحوا أوصياء على الشعب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط