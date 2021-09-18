ائتلاف الشركات المصرية يستكمل الطريق الدائري الثالث في طرابلس بتكلفة 4.26 مليار دينار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 08:27 مساء
توقيع عقد بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بحكومة الوحدة الوطنية الليبية مع ائتلاف الشركات المصرية (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)

أصدر مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، قرارًا بمنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد بطريق التكليف المباشر مع ائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم - حسن علام رواد الهندسة الحديثة)، لتنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس.

جاء ذلك في قرار رقم 193 لسنة 2021 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد لاستكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس بتكلفة 4.263 مليار دينار.

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والخميس الماضي، وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»، مؤكدًا أن الشركات المصرية «هي مَن ستنفذ المشروعات المتفق عليها»، قائلاً: «نحن مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها للمشروعات الكبرى في مصر».

تصريح الدبيبة جاء في كلمته خلال اجتماع الدورة الـ11 للجنة الليبية - المصرية المشتركة العليا، التي عقدت الخميس في القاهرة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين، وبحضور الوزراء والمسؤولين المختصين في البلدين، وانتهت بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذية.

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