المنفي يؤكد ضرورة إعادة الحركة إلى المشاريع المتعثرة في ليبيا

لقاء المنفي مع مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المهندس طاهر طيب. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة «تدوير عجلة حركة المشاريع في كل المناطق والمدن الليبية وإعادة الحركة إلى المشاريع المتعثرة» في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المهندس طاهر طيب.

- المنفي يحض محافظ «المركزي» ونائبه على تنفيذ توصيات تقرير المراجعة الدولية

- المنفي يتفقد المناطق المدمرة جراء الحروب والمعارك في سرت

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن اللقاء خصص «للتباحث حول إعادة الإعمار وإعادة النظر في إعادة المشاريع المتعثرة».

وأضاف المكتب الإعلام، أن لقاء المنفي مع المهندس طاهر طيب بحث أيضا سبل دعم جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وإيجاد آلية لتسريع المشروعات وإعادة النظر في بعض القوانين وإيجاد مصادر تمويل أخرى للمشاريع.