بالصور: الدبيبة يزور العاصمة الإدارية الجديدة في مصر

الدبيبة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر, 17 سبتمبر 2021. (الإنترنت)

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش زيارته إلى مصر لترأس الدورة الحادية عشر للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وأظهرت عدة صور تداولتها وسائل إعلام مصر، الدبيبة، وهو يزور أماكن حيوية في العاصمة الإدارية للاضطلاع على التجربة المصرية في هذا الإطار.

وأعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، انتهاء الدورة الحادية عشر للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، الخميس، بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذية.

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وشملت الاتفاقات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية للتعاون في المجال الزراعي والحجر الزراعي.

والأربعاء وصل الدبيبة، اليوم إلى القاهرة؛ حيث كان في استقباله رئيس الوزراء المصري، بمطار القاهرة الدولي، فيما أُجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

فيما استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في قصر الاتحادية بالقاهرة، حيث أشاد الدبيبة بالعلاقات «الأخوية والتاريخية» التي تربط بين مصر وليبيا، مشيرًا إلى أهمية الدور المصري في دعم المؤسسات الوطنية الليبية، ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبي تطلعات شعبها نحو الحياة الآمنة والكريمة.

وأعرب الدبيبة خلال لقائه مع السيسي، عن تطلعه إلى الارتقاء بالعلاقات المصرية - الليبية في جميع المجالات، لما فيه صالح الشعبين، ودعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي الليبية.

الدبيبة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر, 17 سبتمبر 2021. (الإنترنت)

الدبيبة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر, 17 سبتمبر 2021. (الإنترنت)