مدبولي يؤكد دعم مصر لحكومة الوحدة الوطنية للوفاء بالتزاماتها وفقا لخارطة الطريق

الدبيبة ومدبولي خلال مشاركتهما في اجتماع اللجنة المصرية الليبية العليا بالقاهرة، الخميس 16 سبتمبر 2021. (الحكومة المصرية)

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دعم القاهرة «لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في جهودها للوفاء بالتزاماتها وفقًا لخارطة الطريق للحل السياسي»، واستمرارها «في اتصالاتها مع مختلف الأطراف، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل، وتدعم جميع الجهود الرامية لإنهاء كل أشكال التوترات والصراعات».

جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عقب اجتماع الدورة الـ11 للجنة المصرية الليبية - المشتركة العليا التي عُقدت اليوم الخميس في القاهرة برئاسة مدبولي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين من الجانبين.

ورحّب مدبولي في بداية الاجتماع برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والوفد الليبي المرافق، مؤكدًا أن تواجد هذا العدد الكبير من الوزراء الليبيين على أرض مصر «يعكس حرص الشقيقة ليبيا على تعزيز أواصر التعاون مع مصر»، مشيرًا في هذا الصدد إلى مشاركة مصر أيضًا بوفد كبير من الوزراء والمسئولين، في إطار حرص الدولة المصرية على تأكيد دعمها الكامل لكل جهود الحكومة الليبية والبرلمان لتنفيذ خارطة الحل السياسي في ليبيا، ومساندة الشعب الليبي الشقيق.

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ونقل رئيس الوزراء المصري تحيات وترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوفد الليبي، ودعم القيادة السياسية المصرية لجميع الجهود التي تهدف إلى توحيد المؤسسات واستكمال خارطة الطريق، وتأكيده على أولوية العلاقات مع الشقيقة ليبيا، وتوجيهاته بضرورة الإسراع بالعمل على توسيع آفاقها.

كما أكد مدبولي على ما تحظى به اجتماعات اللجنة العليا من خصوصية وأهمية، معربًا عن تطلعه إلى «ترجمة اتفاقات التعاون، التي يتم توقيعها اليوم، إلى واقع ملموس ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض» في إشارة إلى الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وشدّد مدبولي في كلمته على «ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة من ليبيا، بحيث تكون القوات الليبية هي فقط المتواجدة على أراضي الدولة»، مؤكدًا في هذا الصدد على تقديم كل الدعم السياسي لدولة ليبيا الشقيقة لتحقيق هذا الهدف، وفق البيان المصري.

ودعا مدبولي الجانب الليبي إلى الاستثمار في مصر «من خلال قيام المؤسسة الليبية للاستثمار، وصندوق الإنماء، بالاستثمار في مختلف المشروعات المصرية». وقال «إن الفترة المقبلة ستشهد وضع آليات لكيفية تواجد العمالة المصرية بشكل مكثف على الأراضي الليبية».

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن الرئيس السيسي وجّه بسرعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة في مجالات الصحة والتعليم العالي، وغيرها من المجالات التي تحظى باهتمام الأشقاء في ليبيا، بحسب البيان.

وفي الختام، جدّد مدبولي ترحيبه بالوفد الليبي في مصر، واصفًا هذه الزيارة «بالتاريخية»، آملاً «أن تكون نقطة فارقة في العلاقات بين البلدين»، كما جدّد التأكيد «على دعم القيادة السياسية للحكومة والمؤسسات الليبية في كل جهودها نحو الاستقرار والبناء».