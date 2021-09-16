مدبولي: الاتفاق على تنفيذ مشروعات مصرية في ليبيا بجميع المجالات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 02:10 مساء
مدبولي خلال توقيعه على جدول أعمال اللجنة الليبية - المصرية المشتركة، 16 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

صرَّح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه تم الاتفاق مع وفد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة على مشروعات كثيرة ستنفذها مصر في جميع المجالات بليبيا.

وأضاف أن المشروعات تشمل «الطاقة والكهرباء والنفط والبنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان والتعاون في الشق الأمني والاتصالات ومجالي التجارة والصناعة وتدريب الكوادر الليبية في جميع المناحي في مصر»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مع الدبيبة، اليوم الخميس، عقب انعقاد اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة.

وأشار إلى أن الروابط بين البلدين ممتدة منذ قديم الأزل، مؤكدًا أن مصر مستمرة فى تقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي لليبيا، ووصف اليوم بأنه «تاريخي» لما يمثله من عودة العلاقات الوثيقة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

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