الدبيبة: السيسي أكد أن مصر لن تكون إلا مع الشعب الليبي

الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مع مدبولي، 16 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد له أن مصر لن تكون إلا مع الشعب الليبي واستقرار ليبيا.

وأضاف أنه على مدار يومين، عملت اللجان الليبية - المصرية المشتركة على إعداد الاتفاقات ومذكرات التعاون بين كل الوزارات في مصر وليبيا، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس.

وتابع: «كان الشعور بالمسؤولية غالبًا على هذه الاجتماعات، ووجودنا في القاهرة هو التأكيد على دور مصر الكبير في المنطقة والعالم أجمع».

وشدَّد على ضرورة مضي الوزارات في البلدين في تنفيذ المذكرات الموقعة اليوم، معقبًا: «لن نبخل، أنا ومدبولي، في توفير كل الدعم اللازم لجهود الوزراء في البلدين، والإرادة السياسية الفاعلة هي المحرك الأساسي لهذا التعاون بين مصر وليبيا».