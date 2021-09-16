اللجنة العليا الليبية - المصرية توقِّع 13 مذكرة تفاهم و6 عقود تنفيذية

الدبيبة ومدبولي خلال اجتماع اللجنة العليا الليبية - المصرية (صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على فيسبوك)

أعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، انتهاء اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين عبدالحميد الدبيبة، ومصطفى مدبولي، بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذية.

وشملت الاتفاقات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية للتعاون في المجال الزراعي والحجر الزراعي، وفق منشور لصفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».

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كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني، وكذلك مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري وغيرها من المجالات. في الإطار نفسه، أشاد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل بأهمية العلاقات الليبية المصرية الضاربة، وضرورة التعاون والتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

واختتم مساء اليوم في القاهرة الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة الليبية - المصرية للعام 2021 التي عقدت برئاسة الدبيبة ومدبولي بعد الاجتماع الأول الذي عقد في العاصمة طرابلس في أبريل الماضي بعد غياب لأكثر من 13 عامًا.

جانب من اجتماع اللجنة العليا الليبية - المصرية (صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على فيسبوك)

جانب من اجتماع اللجنة العليا الليبية - المصرية (صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على فيسبوك)