إغلاق التقاطعات مع «الدائري».. بدء تنفيذ مخطط الدوران الآمن على الطريق العام في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 08:43 مساء
بدء تنفيذ مخطط الدوران الآمن على الطريق العام في بنغازي, (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية بنغازي بدء تنفيذ الدوران الآمن، على الطريق الدائري الرابع من طريق العروبة «جزيرة دوران سوق السيارات»، إلى مفترق طريق المطار، بهدف تخفيف الازدحام وتحقيق الانسيابية في حركة المركبات.

وقالت البلدية، في بيان اليوم، إن المشروع يأتي تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، وضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

ولفت المكتب الإعلامي بالبلدية، إلى إغلاق التقاطعات مع الطريق الدائري الرابع لكل من شوارع «الكويت والعراق وسورية»، كمرحلة أولى، بدءًا من أمس، فيما ستكون هناك أعمال مدنية لغرض التطوير في هذا الشأن.

وطالب المكتب، المواطنين بالتعاون مع الشركة المنفذة لإتمام أعمالها في أسرع وقت وعلى أكمل وجه.

بدء تنفيذ مخطط الدوران الآمن على الطريق العام في بنغازي, (صفحة البلدية على فيسبوك)
بدء تنفيذ مخطط الدوران الآمن على الطريق العام في بنغازي, (صفحة البلدية على فيسبوك)
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