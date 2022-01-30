الكبير يبحث توحيد «المركزي» مع المنفي والدبيبة والنويري والمشري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المصرف المركزي أن رئيس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، و النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقوا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمكتبه ظهر اليوم الأحد.

وأوضح «المركزي» في بيان صحفي مقتضب أن «اللقاء للاطلاع على جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها، ومتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد»، ولم يوضح البيان تفاصيل أخرى عن اللقاء.

وفي 20 يناير، أعلن المصرف المركزي الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف بلقاء بين محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، وقال المصرف: «ستتضمن خارطة إعادة التوحيد أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور يحاكي أفضل الممارسات العالمية».

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وفي السادس من ديسمبر الماضي، اتفق الكبير والحبري على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف.

وجاء إعلان الكبير والحبري عقب مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المالية الدولية «ديلويت» إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 2021.