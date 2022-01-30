Atwasat

الكبير يبحث توحيد «المركزي» مع المنفي والدبيبة والنويري والمشري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 02:12 مساء
الكبير يبحث توحيد «المركزي» مع المنفي والدبيبة والنويري والمشري
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة في طرابلس، 30 يناير 2022. (المركزي)
alwasat radio

أعلن المصرف المركزي أن رئيس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي  ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، و النائب الأول لرئيس مجلس النواب  فوزي النويري ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقوا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمكتبه ظهر اليوم الأحد.

وأوضح «المركزي» في بيان صحفي مقتضب أن «اللقاء للاطلاع على جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها، ومتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد»، ولم يوضح البيان تفاصيل أخرى عن اللقاء.

وفي 20 يناير، أعلن المصرف المركزي الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف بلقاء بين محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري،  وقال المصرف: «ستتضمن خارطة إعادة التوحيد أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور يحاكي أفضل الممارسات العالمية».

- الكبير يطلع المنفي على خطة توحيد المصرف المركزي
- الصديق الكبير والحبري يناقشان «توحيد المركزي» في اجتماع مع سفراء عدد من الدول
- الكبير والحبري يتفقان على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي

وفي السادس من ديسمبر الماضي، اتفق الكبير والحبري على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف.

وجاء إعلان الكبير والحبري عقب مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المالية الدولية «ديلويت» إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي

باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي
بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا

بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا

إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا
كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم

كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم
عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)

عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)
كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»

كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة

اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية

تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
معيتيق والسفير المصري يؤكدان أهمية استمرار العملية السياسية السلمية في ليبيا
معيتيق والسفير المصري يؤكدان أهمية استمرار العملية السياسية ...
تسجيل 13 إصابة بفيروس «كورونا» في الجنوب
تسجيل 13 إصابة بفيروس «كورونا» في الجنوب
تراجع الدولار واستقرار اليورو والاسترليني في السوق الموازية
تراجع الدولار واستقرار اليورو والاسترليني في السوق الموازية
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
المزيد
مراكز العزل تستقبل 38 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة ووفاة 14 حالة
مراكز العزل تستقبل 38 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة ووفاة 14......
مصر.. انتهاء التقديم على 37 فرصة عمل في ليبيا غدا
مصر.. انتهاء التقديم على 37 فرصة عمل في ليبيا غدا...
الكبير يبحث توحيد «المركزي» مع المنفي والدبيبة والنويري والمشري
الكبير يبحث توحيد «المركزي» مع المنفي والدبيبة والنويري ......
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط