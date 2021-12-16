الصديق الكبير والحبري يناقشان «توحيد المركزي» في اجتماع مع سفراء عدد من الدول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 04:42 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري مع سفراء مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا، عبر الفيديو، أمس الأربعاء، وذلك بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

كما شارك في الاجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين ضمن مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين «لبحث سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي». وتحدث الكبير والحبري عن التقدم الأخير المحرز لدفع عملية إعادة التوحيد بالاستعانة بشركة «ديلويت» الدولية للمراجعة المالية، كمستشار ومساعد

- الكبير والحبري يتفقان على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي

من جانبهم، قال الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادي إنه «من المهم إعادة توحيد البنك المركزي للعملية السياسية التي تسيرها البعثة الأممية، بما يصب في صالح استقرار البلد ومستقبله».

كما أكدوا على ضرورة الحفاظ على «وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد»، مشيرين إلى دعمهم كافة جهود إعادة التوحيد وتقديم المساعدة الفنية، «الأمر الذي سيتطلب مزيدًا من المشاورات في الفترة المقبلة».

وفي 6 ديسمبر الجاري، دخلت مرحلة توحيد مصرف ليبيا المركزي منحى جديد بالاتفاق على البدء الفعلي لعملية التوحيد، حسبما جاء في اجتماع بين الكبير والحبري، اللذان اتفقا على إطلاق عملية توحيد المصرف بشكل فعلي.

ووصف المصرف هذه الخطوة بأنها «الأهم» في سبيل التوحيد الذي طالما نادت به المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة. وأكد كل من محافظ المصرف ونائبه، اللذين كان بينهما تاريخ طويل من الخلاف والانقسام، التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرار حكومي يهدد بإيقاف مباريات الدوري الفرنسي نهائيا
رياضة عالمية
«فاو»: الجوع يتفاقم في العالم العربي
عربى
عضو مفوضية الانتخابات أبوبكر مردة: إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر «أصبح غير ممكن»
ليبيا
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 3 - 6 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
(باش تُنفخ النار يا…..)
وجهات نظر
الغنوشي يعلق على قرارات الرئيس التونسي
عربى
الانتخابات الليبية
وجهات نظر
دولة القديسين
وجهات نظر
دول أوروبية تبدأ تطعيم الأطفال ضد «كوفيد-19».. «اللقاح لن يكون كافيا»
دولى
كأس العرب: الجزائر تقصي قطر وتلحق بتونس إلى النهائي
رياضة عالمية
بالصور.. تونس تقصي مصر من كأس العرب بـ«النيران الصديقة»
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل تراجعها إلى أدنى مستوياتها عشية قرار للمصرف المركزي بشأن ...
اقتصاد
وليامز تبحث في مصراتة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية
ليبيا
تركيا تراهن بطائراتها من دون طيار لتقوية علاقاتها مع أفريقيا.. إردوغان يلتقي 13 ...
دولى
تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية
ليبيا
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صاحب السباعية للمنتخب الليبي يتحدث عن البطولة العربية في العراق 1966