الكبير والحبري يتفقان على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 02:28 مساء
محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، خلال اجتماع بحضور شركة «ديوليت»، 6 ديسمبر 2021. (تويتر)

قال المصرف المركزي إن محافظ المصرف، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري اتفقا «على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي»، مؤكدين «التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف».

واجتمع الكبير والحبري، اليوم الإثنين، للاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي، في خطوة وصفها المصرف المركزي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بـ«الأهم لتوحيد مصرف ليبيا المركزي».

وأشار المركزي إلى «مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية (ديلويت) إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي، حيث جرى التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد». يشار إلى أن الاجتماع سجل مشاركة شركة «ديلويت»، بعد أن دُعيت لتقديم المشورة الفنية والدعم.

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وفي يوليو الماضي، سلَّم المبعوث الأممي يان كوبيش تقرير لجنة المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وحضر مراسم التسليم كل من عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والصديق الكبير ونائبه علي الحبري وعدد من الوزراء والمسؤولين من الحكومة وممثلي البعثة الأممية وشركة «ديلويت» التي جرى التعاقد معها للقيام بعملية التدقيق.

وفي تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي، دعت شركة «ديلويت» للمراجعة المالية مجلس الأمن الدولي والأطراف السياسية الليبية المعنية، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والدولة، إلى ضرورة دعم عملية توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وفي سبتمبر الماضي، قدَّم الكبير، ونائبه علي الحبري، الخميس 9 سبتمبر، إحاطة إلى الجلسة العامة لعملية برلين التي عقدتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية (الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) حول الكيفية التي يعتزمان بها توحيد مصرف ليبيا المركزي.

محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، خلال اجتماع بحضور شركة «ديوليت»، 6 ديسمبر 2021. (تويتر)
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