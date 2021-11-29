الكبير وكوبيش يبحثان مسار توحيد المصرف المركزي

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يجتمع مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل، يان كوبيش. (صفحة المصرف على فيسبوك)

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الإثنين، مستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة في هذا الاتجاه، واستمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي.

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جاء ذلك خلال لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل، يان كوبيش، وفق بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن اللقاء تطرق إلى «التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي والنمو المتوقع، إضافة إلى توقعات الأداء الاقتصادي للعام 2022 وحجم الإنفاق المتوقع». كما تم خلال اللقاء مناقشة «القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسير العملية الانتخابية وجهود الأطراف الدولية لدعم هذا المسار».

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يجتمع مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل، يان كوبيش. (صفحة المصرف على فيسبوك)