الكبير يبحث الاستعانة بـ«خبراء فرنسا» لتطوير أداء «المركزي»

الصديق الكبير يجتمع مع مؤسسة «خبراء فرنسا» بحضور مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف. (صفحة المصرف على فيسبوك)

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الأربعاء، التعاون مع مؤسسة «خبراء فرنسا»، لتطوير أداء بعض القطاعات بالمصرف خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع «الكبير»، بمكتبه في طرابلس، مع جيرمي بولي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «خبراء فرنسا» وفريق الدعم الفني المرافق له، بحضور خوسيه أليغري نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ومديري الإدارات والمستشارين بالمصرف.

وناقش اللقاء ضبط آليات عمل للتقنيات المالية Fintech وتطوير عمل مركز المعلومات الائتمانية ومشروعات التمويلات متناهية الصغر، وفق منشور لصفحة المصرف المركزي على «فيسبوك».

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واستعرض الاجتماع الأدوات التي من الممكن أن تسهم مؤسسة «خبراء فرنسا» في تطويرها، في ظل تطلعات مصرف ليبيا المركزي ومساهمته في استقرار ليبيا وتحريك عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

والأحد الماضي، ناقش المصرف المركزي مع مصرف فرنسا المركزي، إدارة التمويلات متناهية الصغر لخلق بيئة مناسبة وداعمة لإطلاق المشروعات في ليبيا، وفق بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك».

وفي لقاء آخر ناقش مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص. وذلك خلال لقاء مع أنطونيوس تساموليس، مدير برنامج التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص والتجارة لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وجيرمي بيلي المدير العام لمؤسسة «خبراء فرنسا»، وجوليان شميت مدير البرامج المنفذة في ليبيا من مؤسسة «خبراء فرنسا».

الصديق الكبير يجتمع مع مؤسسة «خبراء فرنسا» بحضور مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف. (صفحة المصرف على فيسبوك)