«المركزي» يبحث مع مصرف فرنسا إدارة التمويلات متناهية الصغر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 07:24 مساء
شعار مصرفي ليبيا المركزي والفرنسي المركزي (صفحة مصرف ليبيا المركزي على فيسبوك)

ناقش مصرف ليبيا المركزي مع نظيره الفرنسي، إدارة التمويلات متناهية الصغر لخلق بيئة مناسبة وداعمة لإطلاق المشروعات في ليبيا، وفق بيان نشرته صفحة مصرف ليبيا المركزي على «فيسبوك».

وفي لقاء آخر، وفق البيان، ناقش مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.

اللقاء جمع المسؤول الليبي مع أنطونيوس تساموليس، مدير برنامج التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص والتجارة لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وجيرمي بيلي المدير العام لمؤسسة «خبراء فرنسا»، وجوليان شميت مدير البرامج المنفذة في ليبيا من مؤسسة «خبراء فرنسا».

- الكبير يلتقي محافظ البنك المركزي المصري بالقاهرة
- الكبير يناقش كيفية تعزيز الانتعاش الاقتصادي وإدارة الجائحة مع مديرة صندوق النقد الدولي

وفي 18 أكتوبر الجاري ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عددًا من الملفات الاقتصادية التي تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها كيفية تعزيز الانتعاش الاقتصادي وإدارة جائحة «كورونا».

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