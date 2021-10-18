الكبير يناقش كيفية تعزيز الانتعاش الاقتصادي وإدارة الجائحة مع مديرة صندوق النقد الدولي

صورة مركبة تجمع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والصديق الكبير. (المصرف المركزي)

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عددًا من الملفات الاقتصادية التي تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها كيفية تعزيز الانتعاش الاقتصادي وإدارة جائحة كورونا.

وقال بيان للمصرف المركزي إن هذه المباحثات جرت اليوم الإثنين بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية المنطقة إلى جانب أفغانستان وباكستان، مشيرًا إلى التطرق إلى ضرورة كيفية تعزيز الانتعاش نحو اقتصادات أكثر مرونة وشمولية، وإدارة جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية المرتبطة بها،

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وكانت مديرة الصندوق البلغارية كريستالينا حافظت على منصبها بعد تجديد المجلس التنفيذي للصندوق الثقة فيها خلال الأسبوع الماضي رغم اتهامها بالتلاعب في بيانات لصالح الصين خلال مشوار عملها الاقتصادي.

ودارت شكوك حول مسألة بقاء المديرة العامة (68 عامًا) في منصبها بعد نشر تحقيقات تفيد بأنها ضغطت عندما كانت المديرة العامة للبنك الدولي إلى جانب مسؤولين كبار، لتغيير بيانات لصالح الصين خلال إعدادهم تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» للعام 2018، لكنها نفت أن تكون أقدمت على ذلك.