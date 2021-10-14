الدبيبة والكبير يبحثان علاوة الزوجة والأبناء ومنحة الزواج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 03:10 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، في العاصمة طرابلس، 14 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير عددًا من القضايا التي تحتاج التنسيق، ومن بينها صرف علاوة الزوجة والأبناء ومنحة الزواج ومشاريع التنمية التي يتوجب العمل لتفعيلها.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة ومحافظ المركزي في العاصمة طرابلس، حسب الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية.

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وفي الخامس من سبتمبر الماضي، كان لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والكبير، حيث تابع اللقاء توزيع السيولة النقدية بالمصارف التجارية العاملة بمختلف مناطق البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا.

 

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