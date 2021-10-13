«عودة الحياة» على طاولة الكبير والحويج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 04:38 مساء
الكبير والحويج خلال لقاء في مقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس 13 أكتوبر 2021. (المصرف المركزي)

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير صباح اليوم الأربعاء، مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عودة الحياة».

وخلال اجتماع الكبير والحويج بمقر المصرف المركزي، جرى بحث «خطة مصرف ليبيا المركزي والحكومة لتمويل المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي مثل صناعة الأسمنت وغيرها من الصناعات، وذلك من خلال دور المصارف في تقديم التسهيلات والتمويلات اللازمة»، حسب بيان «المركزي».

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وناقش الجانبان «دور وزارة الاقتصاد في تسهيل إجراءات ‘طلاق نشاط التأجير التمويلي، واحتواء القطاع غير الرسمي وفق خطة الوزارة لتنظيم النشاط الاقتصادي، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية من خلال فرق عمل مشتركة».

وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة، انطلاق مشروع عودة الحياة لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الحالية بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، «خطة التنمية معطلة منذ عشر سنوات، وعدم اعتماد الميزانية عطّلها أربعة أشهر، وتحملنا مسؤوليتنا تجاه شعبنا في عودة تحريك المشروعات».

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