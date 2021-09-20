الدبيبة يتابع مع الكبير توزيع السيولة النقدية بالمصارف التجارية

جانب من لقاء الدبيبة مع الصديق الكبير لبحث مسألة السيولة المالية، 20 سبتمبر 2021. (المصرف المركزي)

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الإثنين، في مكتبه بمقر المصرف في العاصمة طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء الكبير والدبيبة تابع توزيع السيولة النقدية بالمصارف التجارية العاملة بمختلف مناطق البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا. وحضر اللقاء وزيري المالية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الكبير طمأن الدبيبة «بأن توفير السيولة لجميع المصارف بكل المدن الليبية تسير بشكل طبيعي، وكذلك التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي في تنفيذ بنود الميزانية وفق المعتمد من (1/12) من الميزانية وفق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء».